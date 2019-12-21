Футболисту соперника сборной Украины по Евро-2020 диагностировали миокардит

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В защитника сборной Нидерландов и "Аякса" Дейли Блинда диагностировано воспаление сердечной мышцы (миокардит), информирует УНН со ссылкой на сайт нидерландского гранда.

Центральный защитник в последние дни потерпел тщательного медицинского осмотра после головокружения в голове, которое кратковременно беспокоило спортсмена во время матча "Аякс" - "Валенсия". Ему устанавливали специальный аппарат под кожу, который обнаружил воспаление сердечной мышцы.

Защитник пропустит январские сборы вместе с командой. Он будет работать над своим восстановлением в Амстердаме.

В текущем сезоне 29-летний Блинд провел за "Аякс" 26 матчей в различных турнирах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. С 2014 по 2018 годы он защищал цвета "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что Блинд является пятикратным чемпионом Нидерландов, обладателем Кубка, двукратным обладателем Суперкубка страны, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка английской лиги, победителем Лиги Европы, в составе сборной Нидерландов он стал бронзовым призером чемпионата мира 2014 года, серебряным призером Лиги наций УЕФА в 2019 году. В общем сыграл за сборную 68 матчей.

Напомним, что сборная Украины проведет с командой Блинда (Нидерланды) поединок в основной стадии Евро-2020.