В Луганской области полицейские изъяли гранатометы и гранаты

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Сотрудники Управления уголовного розыска, батальона полиции особого назначения и Рубежанского отдела полиции в ходе патрулирования территории железнодорожного вокзала. Рубежное у подъездных путей обнаружили и изъяли оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.

"Сотрудники Управления уголовного розыска, батальона полиции особого назначения и Рубежанского отдела полиции в ходе патрулирования территории железнодорожного вокзала. Рубежное у подъездных путей обнаружили и изъяли 2 гранатомета РПГ-22, корпуса гранат РГД-5 и РДГ-55 МБ, 18 осветительных шашек, дымовую шашку и 5 корпусов сигнальных мин СМ-УЗ ", говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован, проводится проверка и принимаются меры по установлению лица, оставила боеприпасы.

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