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"Ливерпуль" впервые в истории стал триумфатором Клубного чемпионата мира

"Ливерпуль" впервые в истории стал триумфатором Клубного чемпионата мира

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Дохе поединком "Ливерпуль" - "Сантос" подбежал к завершению 16 розыгрыш Клубного чемпионата мира, передает корреспондент УНН.

Основное время не выявило победителя финальной баталии. Только передача Садио Мане в штрафной на Фирмино привела к голу бразильца на 99 минуте (в первом экстра-тайме) - 1:0.

Примечательно, что для "мерсисайдцев" этот титул на КЧС стал первым в истории. Ранее, а именно в 2005 году, "Ливерпуль" уступил в финале "Сан-Паулу".

Добавим, что самым титулованным является мадридский "Реал" - 4 титула, дальше идет "Барселона" с тремя и "Коринтианс" с двумя выигрышами.

Источник: УНН
Теги: футбол
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