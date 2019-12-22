Полиция Берлина предотвратила теракт на рождественской ярмарке
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Правоохранительные органы Берлина, скорее всего, предотвратили новый теракт на рождественском рынке на столичной площади Брайтшайдплац, где три года назад тунисец Анис Амри устроил атаку с использованием грузовика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Die Welt и Bild.
Полицейские в штатском заметили на рынке двух подозрительных мужчин. Во время проверки их личностей выяснилось, что один из них имел подтвержденные контакты с террористической группировкой "Исламское государство", в отношении другого в США был выдан международный ордер на арест. Речь идет о сирийцах. Они задержаны. По информации газеты Bild, они находятся в списке потенциально опасных исламистов и имеют опыт обращения со взрывчаткой.
Сейчас правоохранительные органы проверяют "подозрительный предмет", который могли оставить мужчины. Источники Die Welt говорят о том, что речь может идти о самодельном взрывном устройстве.
Ранее берлинская полиция эвакуировала людей с рынка на Брайтшайдплац, а также из Мемориальной церкви Кайзера Вильгельма (Гедехтнискирхе), где проходил концерт. Поезда городской электрички в связи со спецоперацией следуют без остановки на станции "Зоологический сад", расположенной рядом с Брайтшайдплац.
Напомним, 19 декабря 2016 года террорист Амри угнал грузовик и въехал на нем на территорию рынка на Брайтшайдплац. В результате теракта погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. После теракта Амри удалось скрыться с места преступления и покинуть Германию. 23 декабря 2016 года на окраине Милана его ликвидировала итальянская полиция.