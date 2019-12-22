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На Кубе впервые назначили премьер-министра страны

На Кубе впервые назначили премьер-министра страны

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Премьер-министром Кубы стал действующий министр туризма страны Мануэль Марреро Крус. Он был назначен парламентом страны — Национальной ассамблеей народной власти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Нацассамблеи в Twitter.

Крус будет занимать должность премьера в течение пяти лет. Его кандидатуру выдвинул президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, в соответствии с новой Конституцией страны, которую приняли в этом году. Бермудес также был избран парламентом страны в октябре.

Принятие нового Основного закона Кубы, в соответствии с которым были учреждены посты президента и премьер-министра, одобрили около 73,3% избирателей по итогам референдума, который прошел в феврале.

Это самый масштабный пересмотр Конституции Кубы за все время ее существования. Ранее должности президента и премьер-министра формально были совмещены. Руководящие посты Кубы более 30 лет занимал Фидель Кастро, а в 2008 году его сменил его брат Рауль Кастро.

Напомним, США расширили санкции против Кубы.

Источник: УНН
Теги: Куба
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