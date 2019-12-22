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Турция ратифицировала соглашение, позволяющее отправить войска в Ливию

Турция ратифицировала соглашение, позволяющее отправить войска в Ливию

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Парламент Турции ратифицировал соглашение по вопросам безопасности и военного сотрудничества, подписанное в ноябре с международно признанным правительством Ливии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Соглашение поддержали 269 парламентариев, против высказались 125. Правительство национального согласия Ливии ратифицировал ее в четверг, 19 декабря.

Турция и Ливия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества, а также отдельное соглашение о морских границах в восточной части Средиземного моря, в ноябре 2019 года. Сделка может открыть путь для военной помощи со стороны Анкары, несмотря на эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности направить турецкие войска в Ливию для поддержки правительства национального согласия под руководством премьер-министра Ливии Фаиза Сараджа.

Напомним, в Триполи возобновились тяжелые бои за контроль над столицей Ливии.

Источник: УНН
Теги: Ливия, Турция
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