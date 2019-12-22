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ФК "Днепр-1" объявил о первом зимнее подписания игрока

ФК "Днепр-1" объявил о первом зимнее подписания игрока

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Защитник Владимир Адамюк нашел новое место работы - представителя УПЛ "Днепр-1". Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.

Это первый игрок, который пополнил состав команды в зимнее межсезонье. Контракт с защитником рассчитан на 3 года.

Воспитанник СДЮШОР "Калуш" на уровне УПЛ выступал с 2015 года за команды: "Сталь" (Каменское), ФК "Днепр", "Верес" (Ровно) и ФК "Львов". Всего на уровне Премьер-лиги он провел 112 матчей (3 в текущем сезоне) и забил 7 мячей. Также на его счету 12 матчей и один забитый гол в Кубке Украины.

Отметим, что в нынешнем сезоне спортсмен защищал цвета "Львова", но провел только три поединка.

Источник: УНН
Теги: футбол
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