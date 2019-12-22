Из-за ссоры сын убил прикованного к постели отца

КИЕВ. 22 декабря. УНН. По ходатайству Краматорского местной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 43-летнему жителю Краматорска, который подозревается в убийстве собственного отца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

По данным следствия, 18 декабря, примерно в 16:30, между мужчиной и его 65-летним, прикованным к постели вследствие тяжелой болезни отцом, которым он занимался в последнее время, в ходе совместного распития алкогольных напитков возникла ссора. Не выдержав упреков ранее судимого мужчину, сын набросился на него с кулаками и нанес многочисленных ударов по голове и грудной клетке.

От полученных двусторонних переломов нескольких ребер и ушибов головного мозга пострадавший скончался на месте, а его обидчик отправился отдыхать.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства, то есть уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киевской области женщину подозревают в убийстве спящего сожителя.