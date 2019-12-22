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"Манчестер Сити" без Зинченко остановил беспроигрышную серию "Лестера" в АПЛ

"Манчестер Сити" без Зинченко остановил беспроигрышную серию "Лестера" в АПЛ

КИЕВ. 22 декабря. УНН. "Манчестер Сити" одержал победу над "Лестером" в домашней баталии 18 тура чемпионата Англии по футболу - Премьер-лига, передает УНН со ссылкой на сайты команд.

Матч носил характер одного из центральных в туре, ведь команды идут в зоне Лиги чемпионов и являются ближайшими преследователями "Ливерпулю".

Джейми Варди сумел вывести вперед гостей на 22 минуте, но после этого пропускали только "лисы". В воротах Шмейхеля отличился Марез, Гюндоган и Габриэль Жезус (3: 1).

Отметим, что в турнирной таблице "Манчестер Сити" занимает третье место, набрав 38 очков. "Лестер", который завершил серию из 9 матчей без поражений подряд в АПЛ, имеет 39 баллов.

Добавим, в следующем туре "Манчестер Сити" 27 декабря в гостях сыграет против "Вулверхэмптона", "Лестер" днем ранее примет "Ливерпуль".

Источник: УНН
Теги: футбол
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