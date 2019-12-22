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Австрия потратила 300 млн евро на контроль на границе

Австрия потратила 300 млн евро на контроль на границе

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Австрия потратила более 300 млн евро на осуществление введенного в 2015 году контроля на границе с некоторыми странами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АРА.

"По словам министра внутренних дел Вольфганга Пешорна, который ответил на запрос Социал-демократической партии, расходы МВД к весне 2020 превысят 130 000 000 евро", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ранее в министерстве обороны Австрии заявили, что с 2015 по июнь 2019 расходы федеральной армии на обеспечение контроля на границе составляли 169 млн евро.

С сентября прошлого года на границе Австрии было обнаружено около 1 тыс. беженцев.

Напомним, Австрия планирует предоставить Украине 37 млн евро.

Источник: УНН
Теги: Австрия
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