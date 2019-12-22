Австрия потратила 300 млн евро на контроль на границе

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Австрия потратила более 300 млн евро на осуществление введенного в 2015 году контроля на границе с некоторыми странами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АРА.

"По словам министра внутренних дел Вольфганга Пешорна, который ответил на запрос Социал-демократической партии, расходы МВД к весне 2020 превысят 130 000 000 евро", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ранее в министерстве обороны Австрии заявили, что с 2015 по июнь 2019 расходы федеральной армии на обеспечение контроля на границе составляли 169 млн евро.

С сентября прошлого года на границе Австрии было обнаружено около 1 тыс. беженцев.

Напомним, Австрия планирует предоставить Украине 37 млн евро.