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В Минске белорусы снова протестовали против интеграции с РФ

В Минске белорусы снова протестовали против интеграции с РФ

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Минске в субботу, 21 декабря, уже в четвертый раз за последние две недели прошла несанкционированная акция протеста против "углубленной интеграции" Беларуси и России в рамках Союзного государства. Как и предыдущие протесты, акции 21 декабря была несанкционированной. Митинг провели на Октябрьской площади в центре Минска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Нынешняя акция значительно уступала по численности предыдущим. Количество участников оценили в 250 человек. Как и во время предыдущих акций, милиция никого не задерживала, только предупредила, что протест незаконен.

В митинге приняли участие сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, екскандидат в президенты Владимир Некляев и председатель Консервативно-христианской партии БНФ Юрий Беленского.

Похожие акции прошли также 7,8 и 20 декабря.

Напомним, на акцию за интеграцию РФ и Беларуси в Минске - никто не пришел.

Источник: УНН
Теги: протесты, Минск
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