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Трамп заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем

Трамп заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем

КИЕВ. 22 декабря. УНН. США достигли прорыва в торговой сделке с Китаем. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, выступая во Флориде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

По словам Трампа, первая часть соглашения будет подписана "очень скоро".

Напомним о том, что Китаю и США удалось договориться в рамках первой фазы торговой сделки, Трамп заявил 13 декабря. По его словам, китайская сторона, в том числе, согласилась структурные изменения, массовые закупки сельскохозяйственной продукции, энергоносителей, промышленных товаров и на "многое другое".

К тому же Соединенные Штаты и Китай решили не накладывать взаимные пошлины, которые собирались ввести 15 декабря.

Источник: УНН
Теги: США, Китай, Дональд Трамп

В тексте упоминаются

Трамп Дональд
Трамп Дональд
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