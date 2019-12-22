Трамп заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем

КИЕВ. 22 декабря. УНН. США достигли прорыва в торговой сделке с Китаем. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, выступая во Флориде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

По словам Трампа, первая часть соглашения будет подписана "очень скоро".

Напомним о том, что Китаю и США удалось договориться в рамках первой фазы торговой сделки, Трамп заявил 13 декабря. По его словам, китайская сторона, в том числе, согласилась структурные изменения, массовые закупки сельскохозяйственной продукции, энергоносителей, промышленных товаров и на "многое другое".

К тому же Соединенные Штаты и Китай решили не накладывать взаимные пошлины, которые собирались ввести 15 декабря.