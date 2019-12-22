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Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом в 2020 году - СМИ

Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом в 2020 году - СМИ

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону посетить Белый дом в 2020 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sunday Times.

Издание отметило, что точная дата визита находится на стадии обсуждения. Планируется, что он состоится, когда будут начаты торговые переговоры между двумя странами после выхода Великобритании из Евросоюза 31 января 2020 года.

Ранее лидеры двух стран неоднократно заявляли о своем намерении заключить соглашение о свободной торговле после того, как Соединенное Королевство выйдет из состава ЕС. После парламентских выборов в Великобритании Трамп заявил, что победа на них консерваторов во главе с Джонсоном позволит двум странам заключить такую сделку.

Напомним, Британский парламент поддержал соглашение Джонсона насчет выхода из ЕС.

Источник: УНН
Теги: США, Великобритания, Дональд Трамп, Борис Джонсон

В тексте упоминаются

Трамп Дональд
Трамп Дональд
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