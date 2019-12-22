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Беспилотники атаковали нефтегазовые объекты в Сирии

Беспилотники атаковали нефтегазовые объекты в Сирии

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Неизвестные беспилотники совершили синхронные атаки на правительственные нефтегазовые объекты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и сирийское агентство SANA.

Атаки нанесли ущерб нефтеперерабатывающем завода в городе Хомс, а также двум газоперерабатывающих предприятий в различных частях одноименной провинции.

В министерстве отметили, что в результате атак на объектах начался пожар. Прибывшие на место спасатели приступили к ремонтным работам. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Сирия сталкивается с серьезной нехваткой топлива на фоне западных санкций. Кроме того, большинство нефтяных месторождений страны остаются на территориях, контролируемых курдскими вооруженными формированиями. В свою очередь, город Хомс и прилегающие к нему районы находится под контролем сирийского правительства с 2017 года.

Напомним, в Сирии в результате авиаудара сил Асада погибли семь человек.

Источник: УНН
Теги: Сирия, НПЗ
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