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На сегодня установлена цена на банковские металлы

На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 22 декабря 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 22 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1107.564669 грн;

Серебро - 12.703724 грн;

Платина - 699.680301 грн;

Палладий - 1446.605898 грн.

По сравнению с 21 декабря курс всех указанных металлов не изменился.

Источник: УНН
Теги: НБУ, золото
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