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Макрон назвал колониализм "серьезной ошибкой" Франции

Макрон назвал колониализм "серьезной ошибкой" Франции

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что колониализм был большой ошибкой Франции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

"Слишком часто Францию сегодня воспринимают как страну, смотрит на мир через призму гегемонии и колониализма, который был серьезной ошибкой, ошибкой республики", заявил Макрон.

Выступая в Кот-д'Ивуаре, бывшей французской колонии, Макрон отметил, что принадлежит к поколению, которое не относится к эпохе колонизаторства.

При этом он добавил, что Африка - молодой континент и три четверти его населения "никогда не знали" колонизации.

Напомним, Макрон обсудил с Путиным проблематику транзита газа в государства ЕС через Украину.

Источник: УНН
Теги: колония, Франция
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