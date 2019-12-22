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В Гватемале погибли 19 человек из-за столкновения грузовика и автобуса

В Гватемале погибли 19 человек из-за столкновения грузовика и автобуса

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В результате серьезного ДТП с участием автобуса на востоке Гватемалы погибли 19 человек, около трех десятков получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

"В субботу около 03:30 по местному времени вблизи города Гуалан грузовик, перевозивший фрукты, врезался в автобус дальнего следования с 55 пассажирами, следовавший впереди. В результате по меньшей мере 19 человек погибли, еще 26 получили ранения. Раненых доставили в ближайшую больницу" , - говорится в сообщении.

Предварительное расследование показало, что причиной катастрофы стало превышение скорости грузовиком на участке изгиба дороги.

В рамках расследования полиция задержала обоих водителей.

Напомним, в тюрьме Гондураса в столкновениях погибли 18 человек.

Источник: УНН
Теги: ДТП
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