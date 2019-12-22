Эрдоган сообщил детали строительства морского канала "Стамбул"

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Турции объявил, что реализация масштабного проекту в истории страны начнется уже в ближайшие недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

В ближайшие недели в Турции будет объявлен тендер и начнется реализация проекту строительства канала "Стамбул". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле ", - говорится в сообщении.

Эрдоган подчеркнул, что Турция твердо идет своим путем и "полна решимости довести свой экспорт в 500 000 000 000 долларов".

По словам президента, с ростом экономики в III квартале на 0,9% страна вступила в период экономического подъема.

"Все указывает на то, что восстановление экономики продолжается быстрыми темпами", - заявил Эрдоган.

Канал "Стамбул" - самый масштабный и амбициозный проект в истории современной Турции, который должен соединить Мраморное и Черное моря.

Напомним, Турция ратифицировала соглашение, позволяющее отправить войска в Ливию.