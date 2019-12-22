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В Украине сегодня отмечают День работников дипломатической службы

В Украине сегодня отмечают День работников дипломатической службы

КИЕВ. 22 декабря. УНН. День работников дипломатической службы - профессиональный праздник Украины. Отмечается ежегодно 22 декабря, передает УНН.

Праздник установлен в Украине "... учитывая важную роль работников дипломатической службы Украины в поддержании мирного и взаимовыгодного сотрудничества Украины с членами международного сообщества, обеспечении при этом национальных интересов и безопасности Украины, а также защиты прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за рубежом..." согласно Указу Президента Украины "О Дне работников дипломатической службы" от 21 ноября 2005 года № 1639/2005.

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Как сообщал УНН, за 10 месяцев Украина направила 44 ноты протеста, большинство - в РФ.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, дипломатия
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