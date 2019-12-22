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Во Львове произошел взрыв в жилом доме

Во Львове произошел взрыв в жилом доме

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В субботу, 21 декабря, в многоэтажном жилом доме во Львове произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего пострадал один человек. Об этом говорится в сообщении Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook, передает УНН.

"21 декабря, около 13:00, во Львове по ул. Шевченко, 60, в квартире на 12 этаже двенадцатиэтажного жилого дома (Шевченковский район) произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате взрыва получил ожоги лица, шеи, верхних и нижних конечностей II-III степени мужчина 1970 года рождения, который самостоятельно выполнял работы по настройке газового котла", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что пострадавший был госпитализирован в городскую клиническую больницу № 8.

Также указано, что в квартире, где произошел взрыв, повреждены 3 окна, входные двери и ее наружная облицовка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНН, в городе Синельниково Днепропетровской области во дворе жилого дома взорвалась граната.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, взрывы
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