Пристайко: победе над политикой Кремля должны быть подчинены задачи дипломатии

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поздравил коллег с профессиональным праздником и подчеркнул важность их работы в решении масштабного геополитического кризиса, вызванного военной агрессией России против Украинского государства. Об этом говорится в поздравлении министра по случаю Дня Дипломатической службы Украины, передает УНН.

"Как бы далеко друг от друга мы не работали, мы делаем одно общее дело - отстаиваем национальные интересы своей страны, защищаем права соотечественников. Это наша постоянная задача, но именно сейчас нам приходится выполнять ее в особо сложных условиях. Более пяти лет назад Украина не по своей воле оказалась в эпицентре масштабного геополитического кризиса, вызванного военной агрессией России. Этот кризис, очевидно, не имеет положительного военного решения, а следовательно, вся надежда на дипломатию, на солидарность и поддержку всего демократического мира", - подчеркнул министр.

По его словам, ответственность дипломатической службы сейчас высока, как никогда, именно от дипломатов во многом зависит будущее Украины, ее независимость, ее свобода и территориальная целостность.

"Сегодня победе над агрессивной политикой Кремля, освобождению временно оккупированных территорий должны быть подчинены все остальные наши задачи, какими бы важными они ни были сами по себе, - двусторонние отношения с другими странами и работа в международных организациях, экономическое сотрудничество и привлечение помощи, даже такие стратегические приоритеты, как европейская и евроатлантическая интеграция", - говорится в поздравлении Пристайко.

Он поблагодарил дипломатов за самоотверженный труд и выразил уверенность, что их принципиальность и патриотизм позволят достойно ответить в сложный вызов в современной истории Украины.

Напомним, в Украине сегодня отмечают День работников дипломатической службы.