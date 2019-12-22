В Украине стартовали первые местные выборы в 86 ОТО

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В воскресенье, 22 декабря, стартовали первые выборы в 86 объединенных территориальных общинах, передает УНН.

Так, первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов пройдут в 69 сельских, 16 поселковых, 1 городской ОТО.

По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 380 тыс. избирателей. Для проведения выборов территориальными избирательными комиссиями было создано 1734 территориальных, одномандатных избирательных округов, а также 536 избирательных участков. Голосование началось в 8:00 и продлится до 20:00.

Ранее в ЦИК предупредили, что предвыборная агитация заканчивается 20 декабря, в 24 часов. Ведение предвыборной агитации по истечении этого срока запрещается.

Кроме того, по информации Центризбиркома, результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 27 декабря 2019 года включительно.

Также отмечается, что результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 1 января 2020 года включительно.

В указанных выборах принимают участие 29 политических партий, подавших в ЦИК копии решения высшего руководящего органа партии об участии их местных организаций в первых местных выборах. Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей на указанных выборах 16 общественным организациям.