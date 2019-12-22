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Первые выборы в ОТО: полиция взяла избирательные участки под круглосуточную охрану

Первые выборы в ОТО: полиция взяла избирательные участки под круглосуточную охрану

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Полиция обеспечивает правопорядок возле избирательных участков на первых местных выборах в объединенные территориальные общины, которые происходят сегодня в 23 регионах страны. Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.

Так, 22 декабря заместитель Председателя Нацполиции Александр Фацевич во время видеоселекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений подчеркнул, что для проведения первых местных выборов образовано 119 территориальных избирательных комиссий. По состоянию на 7 утра избирательные бюллетени получили все участковые избирательные комиссии. Поэтому полиция взяла их под круглосуточную охрану.

Заместитель Председателя Нацполиции отметил, что полиция продолжает обеспечивать безопасность и правопорядок во время избирательного процесса.

Как сообщили в управлении, с начала предвыборной кампании полиция зарегистрировала 47 нарушений, связанных с избирательным процессом. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 14 фактов, подкупом избирателей - 5 и фальсификация избирательных документов - 4 факта. 7 фактами сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал УНН, в воскресенье, 22 декабря, в 86 объединенных территориальных общинах стартовали первые местные выборы.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, полиция
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