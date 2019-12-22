Зеленский поздравил украинскую сборную с успешным выступлением на Дефлимпийских играх

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую сборную с успешным выступлением на ХIХ зимних Дефлимпийских играх, проходивших в Италии. Об этом он написал в своем Telegram канале, передает УНН.

“11 медалей и 2 место в командном зачете — это не просто статистика. Эти достижения дефлимпийцев демонстрируют миру наш непобедимый дух, а главное — вдохновляют каждого украица никогда не сдаваться и преодолевать любые трудности. Спасибо каждому чемпиону и призеру! Мы очень вами гордимся!” — написал глава государства.

Напомним, пятый и предпоследний день соревнований в Санта Катерини принес 3 высокие награды Национальной дефлимпийской сборной команде Украины в рамках Дефлимпиады-2019.