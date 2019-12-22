Зеленскому предлагают ликвидировать должность Президента Украины

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагают ликвидировать должность Президента как “лишнюю и особо опасную должность” для государства. Соответствующая петиция № 22/081236-еп размещена на сайте главы государства, передает УНН.

“Предлагаю ликвидировать должность президента Украины, как лишнюю и особо опасную должность для государства Украина. Это подтверждает история независимой Украины с 1991 г и по наш день. Наш менталитет, это казацкий круг-парламент. А монарший-президентский уклад изначально ненависен и порочен для Украины”, — пишет автор петиции.

Документ был опубликован 20 декабря и набрал 24 голоса из 25 тыс. необходимых. До окончания сбора подписей осталось 90 дней.

Как сообщал УНН, ранее Президента Украины Владимира Зеленского и членов партии “Слуга народа” призвали передвигаться на велосипедах.