ГБР сообщил о подозрении трем инспекторам Львовской таможни

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, сообщили о подозрении в злоупотреблении властью двум главным государственным инспекторам таможенного поста "Западный" и государственному инспектору отдела администрирования таможенных платежей Львовской таможни ГФС. В ГБР утверждают, что из-за действий инспекторов бюджет недополучил более 2 млн грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Бюро.

Как отметили в ГБР, досудебным расследованием было установлено, что должностные лица в сговоре с предпринимателями наладили преступную схему растаможивания грузовых автомобилей марки “MAN” на территорию Украины через таможенный пост “Западный” с занижением таможенной стоимости.

Сообщается также, что подозреваемые не проверяли сведений, содержащихся в документах, подтверждающих таможенную стоимость иностранных грузовиков и игнорировали сообщения автоматизированной системы таможенного оформления “Инспектор”.

“В результате действий таможенников начисления таможенных платежей проводилось по значительно заниженной ставке, из-за чего государственный бюджет недополучил свыше 2 миллионов гривен”, — говорится в сообщении пресс-службы.

В ГБР квалифицировали действия должностных лиц по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица использования должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам).

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал УНН, на этой неделе ГБР в рамках “дел Порошенко” провело обыск в столичном клубе.