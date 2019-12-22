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ООС: боевики дважды открывали огонь по украинским позициям, ранен военный

ООС: боевики дважды открывали огонь по украинским позициям, ранен военный

КИЕВ. 22 декабря. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано два вражеских обстрелов подразделений Объединенных сил. Вследствие вражеских обстрелов получил ранения один украинский защитник. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центре Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала текущих суток, 22 декабря, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска осуществили два обстрелы подразделений Объединенных сил", - сообщил представитель Минобороны.

По его словам, с 6:10 утра оккупанты в течение получаса вели огонь из стрелкового оружия по защитниках населенного пункта Пески.

Также противник с 10:40 до 11:25 от оккупированного населенного пункта Смилое применил по позициям ООС в районе Крымского автоматический гранатомет на станке и стрелковое вооружение.

"Сегодня, по имеющейся информации, в результате вражеских прицельных обстрелов получил ранения один наш защитник. Его эвакуировали в военный мобильный госпиталь", - добавил Гуцуляк.

Как сообщал УНН, 21 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, раненые, ООС
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