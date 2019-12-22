Зеленский и Майдан оказались в топ-100 фотографий, которые определили десятилетие

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Американский телеканал CNN опубликовал фоторепортаж из 100 снимков, которые, по версии авторов, являются определяющими для прошедшего десятилетия. Некоторые из снимков связаны с Украиной, передаёт УНН.

Так, среди прочего, на одном из снимков – Майдан Независимости во времена Революции Достоинства в 2014 году.

На другом, более свежем снимке – первая личная встреча Президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом. Данная фотография ранее уже попадала в топ-фото года по версии агентства Agence France-Presse.

Также на опубликованных CNN фотографиях – изображения Леди Гаги в наряде из мяса, Джулиана Ассанжа, землетресение и цунами в Японии в 2011 году, свадьбы принцев Уильяма и Гарри с их избранницами, авиаудар у турецко-сирийской границы, судно с мигрантами, стрельба в Лас-Вегасе и много других личностей и событий, которые, считают журналисты, стали определяющими для десятилетия.

Как сообщал УНН, в прошлом году одно из крупнейших международных агентств информации и новостей Associated Press обнародовало подборку из самых ярких фотографий, снятых журналистами издания в 2018 году. В кадр попало две фотографии связанные с Украиной: на одном из изображений — украинский поселок близ Тернополя, на другом — украинская теннисистка Элина Свитолина.