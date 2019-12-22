Регистрация | Вход |
USD: 23,37 -0,1163  EUR: 25,98 -0,1975 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 22 декабря 2019 15:38
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В следующем году на судьбу Украины повлияют три великих соединения планет - астролог
В следующем году на судьбу Украины повлияют три великих соединения планет - астролог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
29610
Версия для печати

Зеленский поставил перед дипломатами Украины ряд амбициозных целей

Зеленский поставил перед дипломатами Украины ряд амбициозных целей

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед отечественными дипломатами амбициозные цели - сделать Украину сильной и влиятельной. Об этом говорится в поздравлении Президента работникам дипломатической службы Украины, обнародованном на сайте главы государства, передает УНН.

"В Украине есть все основания гордиться вами. Вы смело защищаете правду и справедливость, отстаивая суверенитет и территориальную целостность Украины, наш необратимый европейский и евроатлантический курс. Украинскую дипломатию уважает все международное сообщество. Ваша сила в активной позиции и патриотизме ", - говорится в поздравлении.

По словам Зеленского, именно благодаря дипломатам Украину поддерживает цивилизованный мир, и наша общая задача - эту поддержку сохранить и приумножить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пристайко: победе над политикой Кремля должны быть подчинены задачи дипломатии

"Мы ставим амбициозные цели сделать Украину сильной и влиятельной: наше государство должно продолжить уверенно двигаться в ЕС и НАТО, мир должен знать настоящую украинскую историю и узнавать украинскую культуру; украинцы должны получить лучшие возможности свободно путешествовать по миру и чувствовать действенную защиту государства, когда находятся за границей. Справиться с этими задачами поможет ваш профессионализм, целеустремленность и преданность общему делу. На Вас возлагается большая ответственность за судьбу страны", - подчеркнул Президент.

Напомним, в Украине сегодня, 22 декабря, отмечают День работников дипломатической службы.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.