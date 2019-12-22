В России пообещали ответ на санкции США против “Северного Потока-2”

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Москва будет отвечать на санкции Вашингтона в отношении российских газопроводов “Северный поток — 2” и “Турецкий поток”. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире одного из российских телеканалов, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

“На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения”, — сказал он.

Лавров также заявил, что никогда не думал, что американские политики “дойдут до таких решений”.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп на этой неделе подписал одобренный Сенатом Конгресса США законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов “Северный поток — 2” и “Турецкий поток”.

После этого компания-подрядчик “Северного потока-2” приостановила работы.

В свою очередь Европейская комиссия выступила против введения санкций США в отношении компаний с Евросоюза, участвующих в строительстве газопровода “Северный поток-2”.