В Украине осуществили принудительное снижение генерации АЭС

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В воскресенье утром было совершено диспетчерское принудительное снижение генерации атомных электростанций на величину 400 МВт, которое продолжается до сих пор. Об этом написал глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня в течение 02:00-06:00 было осуществлено диспетчерское принудительное снижение генерации атомных электростанции на величину 400 МВт, которое продолжается до сих пор", - написал Герус.

Причиной он назвал низкий спрос и потребление электроэнергии при высоком выработки "зеленых" производителей.

"Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси (1,3 грн) отсутствует. Дожили до того, что исключаем уже построенные государственные атомные электростанции с тарифом 0,7 грн и с нулевыми выбросами СО2, чтобы обеспечивать работу частных промышленных СЭС и ВЭС с крупнейшим в Европе евротарифом 3-5 грн за кВт-час. Уже сейчас понятно, что весной это будет повторяться в масштабах в разы больших", - отметил председатель комитета.

Добавим, что сообщение Геруса прокомментировал его коллега председатель Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры в Верховной Раде Украины Юрий Кисель.

Он уточнил, знают ли о сложившейся ситуации Премьер-министр и профильный министр, на что Герус ответил утвердительно: "Да, знают".

Как сообщал УНН, в пятницу, 20 декабря, в 19:59 энергоблок № 1 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме после завершения планового капитального ремонта.