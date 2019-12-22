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В Николаеве во время стрельб полицейских пострадала женщина

В Николаеве во время стрельб полицейских пострадала женщина

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Николаеве женщина, выгуливая собак у стрельбища, где тренируются полицейские, получила касательное телесное повреждение шеи, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Николаевской области.

"20 декабря по полиции Центрального района обратилась 38-летняя местная жительница и сообщила, что когда она выгуливала собак в районе стрельбища, где тренируются полицейские, получила касательное телесное повреждение шеи", - сообщили в полиции.

По показаниям потерпевшей, она находилась в 200-250 метрах наискосок от места проведения стрельб, когда почувствовала жжение в области шеи. Женщина слышала, что в это время на полигоне проводятся учебные стрельбы. Ни одежду, ни другие части тела повреждений не претерпели.

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"Полиция начала уголовное производство по ч. ст. 125 УК "Умышленное легкое телесное повреждение", назначено проведение соответствующих медицинских экспертиз, которые должны установить происхождение ранения и характер метода его получения. Решается вопрос о передаче производства по подследственности в ГБР", - говорится в сообщении.

Ожидаются результаты медицинской экспертизы, ведется следствие.

Источник: УНН
Теги: Украина, полиция, стрельба, Николаев и Николаевская область
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