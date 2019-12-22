Регистрация | Вход |
USD: 23,33 -0,0488  EUR: 25,88 -0,1008 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 22 декабря 2019 21:30
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В следующем году на судьбу Украины повлияют три великих соединения планет - астролог
В следующем году на судьбу Украины повлияют три великих соединения планет - астролог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
17445
Версия для печати

В Харькове в ДТП пострадали двое полицейских и 16-летний парень

В Харькове в ДТП пострадали двое полицейских и 16-летний парень

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия по улице Клочковская в Харькове, в результате которого пострадали два полицейских и 16-летний парень. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.

Установлено, что авария с участием автомобилей "Ford Focus", "Daewoo Lanos", "Volkswagen" и "Skoda Rapid" произошел 22 декабря в 2:30.

Травмы получил 16-летний пассажир "Daewoo Lanos", а также сотрудники патрульной полиции 22 и 27 лет. Пострадавшие были доставлены в больницу.

В полиции сообщили, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщал УНН, за 2018 год на дорогах государственного значения Украины зафиксировано 4127 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в которых пострадали люди, из них 1200 погибли и 6251 человек был ранен.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Украина, полиция, Харьков и Харьковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.