В Харькове в ДТП пострадали двое полицейских и 16-летний парень

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия по улице Клочковская в Харькове, в результате которого пострадали два полицейских и 16-летний парень. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.

Установлено, что авария с участием автомобилей "Ford Focus", "Daewoo Lanos", "Volkswagen" и "Skoda Rapid" произошел 22 декабря в 2:30.

Травмы получил 16-летний пассажир "Daewoo Lanos", а также сотрудники патрульной полиции 22 и 27 лет. Пострадавшие были доставлены в больницу.

В полиции сообщили, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщал УНН, за 2018 год на дорогах государственного значения Украины зафиксировано 4127 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в которых пострадали люди, из них 1200 погибли и 6251 человек был ранен.