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Первые выборы в ОТО: в Днепропетровской области зарегистрировано 9 сообщений о нарушениях

Первые выборы в ОТО: в Днепропетровской области зарегистрировано 9 сообщений о нарушениях

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Днепропетровской области, по состоянию на 16:00, в полиции зарегистрировано 9 сообщений о нарушении избирательного законодательства. В заявлениях граждане сообщали о возможном подвозе избирателей и выявлении агитационных материалов, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Днепропетровской области.

В полиции отметили, что сообщение о нарушениях во время избирательного процесса зарегистрированы в Криничанском, Магдалиновском и Днепровском районах. По всем фактам полиция проводит проверку, опрашивает свидетелей происшествия.

"Всего с начала предвыборной кампании в полицию поступило 14 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Из них по одному факту составлен протокол об административном правонарушении", - говорится в сообщении.

Напомним, что первые местные выборы происходят в 86 ОТО (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы - в 33 ОТО (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, полиция, Днепр и Днепропетровская область
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