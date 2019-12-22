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Зеленский поздравил еврейскую общину с Ханукой

Зеленский поздравил еврейскую общину с Ханукой

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину с Ханукой и пожелал здоровья, успехов и душевного подъема, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

"Сердечно поздравляю еврейскую общину с Ханукой - праздником наполненным радостью общения в кругу семьи, добрыми делами и искренними надеждами на милосердную любовь Всевышнего", - говорится в поздравлении.

Зеленский также отметил, что свет ханукальных огней напоминает нам, что крепкая вера и несокрушимость духа помогают преодолеть самые сложные испытания и уверенно идти к своей цели.

"Убежден, что мы сохраним наше единство во имя будущего Украины. Желаю всем здоровья, успехов и душевного подъема", - отметил Глава государства в своем приветствии.

Напомним, иудеи сегодня начинают праздновать Хануку. Отметим, что праздник продлится с вечера 22 декабря до вечера 30 декабря.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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