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Выдающийся актер и режиссер: в Британии умер Тони Бриттон

Выдающийся актер и режиссер: в Британии умер Тони Бриттон

Тони Бриттон

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Британский актер Тони Бриттон умер на 95 году жизни. Об этом в своем Twitter написала его дочь Ферн Бриттон, передает УНН.

"Наш отец, Тони Бриттон, умер рано утром. Прекрасный актер, режиссер ...", - написала дочь.

Женщина отметила, что Бриттон также был "обворожительным человеком".

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Добавим, что актер снялся в таких фильмах, как "Операция Амстердам", "Воскресение, проклятое воскресенье", "День Шакала" и других картинах.

В 1975 году он был удостоен премии Гильдии радиовещательной прессы за лучшую мужскую роль в фильме "Почти человек".

Источник: УНН
Теги: актер, Великобритания, смерть
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