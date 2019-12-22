Регистрация | Вход |
USD: 23,33 -0,0488  EUR: 25,88 -0,1008 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 22 декабря 2019 21:31
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В следующем году на судьбу Украины повлияют три великих соединения планет - астролог
В следующем году на судьбу Украины повлияют три великих соединения планет - астролог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
2640
Версия для печати

В Одессе состоялся "Зимний бал" военно-морского лицея

В Одессе состоялся "Зимний бал" военно-морского лицея

фотогалерея

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Одессе на базе военной академии города в субботу состоялся "Зимний бал" военно-морского лицея имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ на странице в Facebook, передает УНН.

"В субботу, 21 декабря на базе военной академии города Одессы состоялся" Зимний бал "Военно-Морского лицея имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного в котором приняли участие воспитанники учебного заведения, курсанты Института ВМС НУ" ОМА ", творческий коллектив" Лицей "Южненского школы искусств и оркестр Центра военно-музыкального искусства ВМС ВС Украины. Мероприятие проходило в рамках культурно-образовательной программы военно-морского лицея имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного и был посвящен Дню Вооруженных Сил Украины ", - говорится в по идомленни.

Отмечается, что танцевальные пары подарили зрителям такие бальные танцы, как полонез, либеро-танго, венский вальс, медленный (английский) вальс, и тому подобное. Особую атмосферу вечера поддерживал военный оркестр, который даровал гостям волшебные мелодии Моцарта, Шопена, Вивальди, Чайковского и других композиторов.

"В общем, в этом году на паркет вышли более 50 лицеистов и курсантов, которые в течение нескольких месяцев почти ежедневно готовились к финальному выступлению. Ведь элегантность, этикет, красота и изящество стиля отличает это направление от других видов искусства", - говорится в сообщении ВМС.

Как сообщал УНН, в Киеве прошел зимний турнир памяти Баля.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.