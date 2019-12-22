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В Мариуполе задержали подозреваемого в совершении серии разбойных нападений

В Мариуполе задержали подозреваемого в совершении серии разбойных нападений

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Угрожая расправой, злоумышленник в маске отобрал у двух мариупольчанок женские сумки. Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральный отдел полиции Донецкой области.

Вечером, 20 декабря, в Левобережного отделения полиции поступило два сообщения о совершении разбойных нападений. Пострадавшие сообщили, что неизвестный мужчина в медицинской маске, угрожая ножом, отобрал у них сумки, в которых находились деньги, мобильные телефоны и другие личные вещи.

В ходе розыскных мероприятий благодаря записям на камере видеонаблюдения, расположенной в подъезде многоэтажного дома, где было совершено одно из нападений, оперативники получили фотографию с изображением подозреваемого. Кроме того, потерпевшие предоставили приметы злоумышленника.

Полицейские отработали почти весь район, опросили всех возможных свидетелей, проверили всех лиц, ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов. Менее чем за сутки подозреваемого разоблачили на одной из улиц Левобережного района. При себе у мужчины медицинская маска, а дома у него были обнаружены вещи потерпевших.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, за нападение на кредитное учреждение в Киеве рецидивиста приговорили к 7 годам лишения свободы.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Мариуполь, ограбления
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