На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович лидирует по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную избирательную комиссию Хорватии.

По предварительным данным на 21:45, на основании информации, поступившей с 70% избирательных участков, Миланович набирает 30,23% голосов избирателей. За ним с результатом 27,38% голосов следует действующий президент страны Колинда Грабар-Китарович. Третье место занимает певец и музыкант Мирослав Шкоро, за него проголосовали 23,62 % избирателей.

Если ни один из кандидатов не получит в первом туре более 50% голосов, то через 14 дней состоится второй тур, в котором будут участвовать два претендента, набравших наибольшее число голосов в первом туре. Второй тур должен пройти 5 января 2020 года.

Напомним, Хорватия выразила протест по поводу открытия памятной плиты сербском генералу.