В США на шоссе столкнулись около 40 автомобилей

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В восточной Вирджинии (США) из-за тумана и лед от 35 до 45 машин попали в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Столпотворение автомобилей произошло в 50 милях к востоку от Ричмонда закрыл обе стороны автомагистрали между штатами.

Полиция штата заявила, что массовая авария произошла из-за тумана и лед. Правоохранители пока не сообщили о количестве пострадавших, но отметили, что люди получили травмы различной степени тяжести, в том числе и угрожающие жизни.

Напомним, в США в результате столкновения с пикапом погибли семь мотоциклистов.