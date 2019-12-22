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В Австралии лесной пожар уничтожил город возле Сиднея

В Австралии лесной пожар уничтожил город возле Сиднея

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Лесные пожары в Австралии почти уничтожили городок Балморал в 120 км от Сиднея. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

По словам губернатор Нового Южного Уэльса Гладис Береджиклян, пожар катастрофических масштабов почти полностью разрушила городок. Она отметила, что от города Балморал, где проживает около 400 человек, не осталось почти ничего.

Напомним, в Австралии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров.

Источник: УНН
Теги: Австралия, лесные пожары
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