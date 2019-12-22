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Количество погибших во время протестов в Индии возросло до 26 человек

Количество погибших во время протестов в Индии возросло до 26 человек

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Индии число погибших во время протестов против нового закона о гражданстве увеличилось до 26 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.

"Полиция заявила, что количество погибших во время протестов по всей Индии возросло до 26 человек в воскресенье", - говорится в сообщении.

Закон о внесении изменений в гражданство, одобренный на прошлой неделе, дает возможность получения гражданства индусам, сикхам, джайнов и христианам, мигрировали в Индию из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, но исключает такую возможность для мусульман.

Ранее сообщалось, что количество погибших из-за протестов в Индии возросло до 20.

Источник: УНН
Теги: протесты, Индия, жертвы
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