Синоптики предупредили о густом тумане в Киеве и области

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Киеве и области ближайшие 2 часа (с 0:00 до 2:00 - ред.) и до конца ночи и утром 23 декабря будет наблюдаться густой туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Об этом УНН сообщил Укргидрометцентр.

"В ближайшие 2 часа и до конца ночи и утром 23 декабря туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)".

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

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