Регистрация | Вход |
USD: 23,33 -0,0488  EUR: 25,88 -0,1008 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 декабря 2019 01:47
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В следующем году на судьбу Украины повлияют три великих соединения планет - астролог
В следующем году на судьбу Украины повлияют три великих соединения планет - астролог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
2280
Версия для печати

ВВС Израиля атаковали объекты вблизи Дамаска и имитировали налеты на юг Ливана

ВВС Израиля атаковали объекты вблизи Дамаска и имитировали налеты на юг Ливана

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Израильские ВВС нанесли ракетные удары в районе Сейида-Зейнаб рядом с шоссе в международный аэропорт Дамаска в Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Al Hadath.

По информации телеканала, ракеты были выпущены из израильских барж в Средиземном море.

Сирийское правительственное агентство SANA сообщило, что армия Сирии ведет огонь по воздушным целям на юго-западных подступах к Дамаску.

Между тем истребители израильских ВВС вторглись в воскресенье в воздушное пространство Ливана и имитировали налеты на южные районы страны во время ракетных ударов по Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen. По его информации, израильские самолеты появились на низкой высоте в небе над городом Сайда в 40 км к югу от Бейрута, а также над районами Хасбайя, Аркуб и Шебаа.

После интенсивных полетов в воздушном пространстве Ливана истребители пошли в направлении горы Хермон и Голанских высот.

Напомним, израильские истребители нанесли авиаудары по военным целям в секторе Газа.

Источник: УНН
Теги: Израиль, Сирия, Ливан
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.