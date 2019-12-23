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Понедельник, 23 декабря 2019, 02:45 • Денис Масликов • 5760
Правительство Германии настроено достроить "Северный поток-2", несмотря на санкции США
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Правительство Германии "твердо рассчитывает на то, что проект" Северный поток - 2 "будет завершен, несмотря на американские санкции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
Как сообщили источники в Кабмине Германии, после санкций США из-за строительства газопровода, позиция правительства Германии не изменилась.
"Позиция правительства по отношению к этому проекту не изменилась", - отметили изданию в правительстве ФРГ.
Напомним, правительство Германии до последнего момента предпринимало попытки остановить вступление в силу американских санкций против "Северного потока - 2".
Источник: УНН