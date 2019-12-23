Правительство Германии настроено достроить "Северный поток-2", несмотря на санкции США

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Правительство Германии "твердо рассчитывает на то, что проект" Северный поток - 2 "будет завершен, несмотря на американские санкции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Как сообщили источники в Кабмине Германии, после санкций США из-за строительства газопровода, позиция правительства Германии не изменилась.

"Позиция правительства по отношению к этому проекту не изменилась", - отметили изданию в правительстве ФРГ.

Напомним, правительство Германии до последнего момента предпринимало попытки остановить вступление в силу американских санкций против "Северного потока - 2".