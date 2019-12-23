Зеленский продолжил налоговые льготы для предприятий лиц с инвалидностью

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский одобрил изменения в Налоговый кодекс Украины относительно создания благоприятных условий деятельности для предприятий и организаций, основанных общественными объединениями лиц с инвалидностью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию на сайте Верховной рады на странице законопроекта №2439.

Законом продлевается действие льготной ставки по налогу на добавленную стоимость (НДС) по операциям по поставке товаров и услуг, изготавливаемых и поставляемых организациями или предприятиями объединений лиц с инвалидностью.

Действие льготной ставки (0%) до 1 января 2025 года.

Законом также приведены законодательство в соответствие с положениями Конвенции о правах лиц с инвалидностью в части употребления термина "лицо с инвалидностью" вместо "инвалид" и приведены законодательство в соответствие с положениями Закона Украины "Об общественных объединениях" в части употребления терминологической конструкции "общественное объединения "вместо" общественная организация ".

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в Украине проживает более 2600000. Человек с инвалидностью. Авторы законопроекта аргументируют необходимость освобождения предприятий, основанных лицами с инвалидностью от уплаты НДС тем, что сэкономленные коши предприятия и организации лиц инвалидностью направляют на производственные и социальные нужды, что способствует созданию рабочих мест для людей с инвалидностью и предоставления им общественными объединениями социальной защиты.

Напомним, Рада приняла законопроект о деятельности организаций, основанных лицами с инвалидностью.