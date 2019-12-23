Количество погибших от ураганов в Европе возросло до 9 человек

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В результате штормов "Эльза" и "Фабиeн" в Испании, Португалии и Франции уже погибли 9 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Два человека погибли в Португалии, еще семеро - в Испании.

Среди погибших в сутки в Испании - южнокорейская женщина, которую убило мусором, падавший из здания в Мадриде, и голландский мужчина, у которого перестал работать виндсерфинг-за погодных условий у побережья Андалусии.

Штормы переполнили реки, вырвали деревья с корнями и нарушили железнодорожные и воздушные перевозки по всему региону.

Также из-за разрушения линий электропередач без электричества остались более 118 000 домашних хозяйств.

Напомним, ранее по меньшей мере восемь человек стали жертвами двух ураганов на юге Европы.