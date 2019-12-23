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В Британии двое человек погибли из-за нападения мужчины с ножом

В Британии двое человек погибли из-за нападения мужчины с ножом

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Великобритании молодой зарезал двух человек и ранил еще одного человека. Нападение произошел 22 декабря в Кроули в графстве Западный Сассекс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Express.

"Два человека погибли, а третье лицо понесла тяжелые повреждения в результате нападения молодого человека с ножом в Кроули, Западный Сассекс", - говорится в сообщении.

Третий пострадавший потерял много крови и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Нападающий задержали на месте. Он был знаком с жертвами. В СМИ сообщают, что "обезумевший" мужчина перерезал горло двум людям в собственном доме. Вероятно, его жертвами стали члены его семьи, однако эта информация пока не подтверждена.

На месте инцидента находились около десяти полицейских машин и карет скорой помощи.

Напомним, в Мюнхене 23-летний мужчина напал с ножом на полицейского.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, нападение, жертвы
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