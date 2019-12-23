Шулявский путепровод в Киеве начали асфальтировать, его планируют открыть до конца года

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Шулявский путепровод начали асфальтировать, подрядчик дает 10 лет гарантии на эксплуатацию покрытия, площадь которого - около 5000 кв. м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу мэра Киева Виталия Кличко в Facebook.

По его словам, заключают асфальтобетон на современное гидроизоляционное покрытие, успешно используют на строительстве мостов и путепроводов в странах Европы.

С 23 по 26 декабря, как добавил Кличко, планируется асфальтирование подходов к мосту со стороны улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко, после этого запланированы технические испытания путепровода.

На нем, по словам столичного мэра, планируется установить специальное оборудование, измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него, а к испытаниям привлекут восемь 30-тонных автомобилей, которые должны создать максимально допустимые нагрузки.

"Мы делаем все, чтобы запустить движение автомобилей Шулявским путепроводом уже в конце следующей недели", - подчеркнул он.

Напомним, вблизи Шулявского моста нашли склад боеприпасов.