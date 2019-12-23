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Президент подписал ратификацию соглашения с ЕИБ о строительстве метро в Харькове

Президент подписал ратификацию соглашения с ЕИБ о строительстве метро в Харькове

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №0008 "О ратификации финансового соглашения (проект "Расширение харьковского метрополитена" (проект "Продолжение третьей линии метрополитена в городе Харьков") между Украиной и Европейским инвестиционным банком". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады .

Документ возвращен с подписью Президента.

В пояснительной записке указано, что реализация проекта "Продолжение третьей линии метрополитена в городе Харьков" будет осуществляться за счет средств займа Европейского инвестиционного банка на следующих условиях: сумма займа составляет 160 млн евро; ставка процентов - Euribor + спрэд; количество траншей - 20; минимальная сумма транша - 5 млн евро.

Отмечено, что общий период погашения займа - 25 лет, включая льготный период - 4 года. При этом первая дата погашения займа - 20 апреля 2022 года, а последняя дата погашения займа - 20 октября 2042 года.

В частности, заем будет погашаться полугодовыми платежами; комиссия за резервирование средств не взимается.

Напомним, 5 декабря Рада ратифицировала финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ по расширению метро в Харькове.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, метрополитен, ЕИБ, Харьков и Харьковская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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